Fred Willard ("Modern Family", "Loïs et Clark") est décédé à 86 ans

publié le 17/05/2020 à 17:30

C'est un grand nom de la télévision et du cinéma américain qui s'en va. Le 16 mai 2020, le média People rapporte le décès de Fred Willard à 86 ans. La triste nouvelle a d'abord été rapportée par la fille de l'acteur, Hope Mulbarger.



"Mon père est parti en paix la nuit dernière, à l'âge fantastique de 86 ans. Jusqu'à à la fin, il n'a pas arrêté de bouger, travailler et de nous rendre heureux. Nous l'aimions tellement !", a ainsi indiqué Hope Mullbarger dans son communiqué, relayé par People. Le média précise que Fred Willard est décédé deux ans après son épouse, Mary.

Fred Willard était un acteur comique qui a séduit plusieurs générations de spectateurs et de spectatrices. Il a ainsi joué dans les films Austin Powers 2 et Americain Pie 3 : Marions-les ! , et dans les séries Loïs et Clark, Tout le monde aime Raymond et Modern Family. Dans cette dernière, il incarnait Frank Dunphy, le père de Phil (Ty Burrell) pendant 11 épisodes.

Jesse Tyler, qui incarne Mitch dans la série, a d'ailleurs salué la mémoire de l'acteur sur son compte Instagram. "Tu seras toujours un original. Merci pour ces années de rires et de personnages brillants. Dire que nous avons été honoré de ta présence dans Modern Family serait l'euphémisme de l'année. Repose en paix, Fred".