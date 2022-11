Une chose est sûre : le chanteur n'a pas fait partie des 12,3 millions de téléspectateurs présents devant leur télévision lors du premier match des Bleus. Claudio Capéo est catégorique : il boycotte la coupe du monde diffusée en ce moment depuis le Qatar : "Il y a un truc qui ne tourne pas rond quoi faut arrêter les conneries quoi (...). Je boycotte tout simplement". "Jamais" il ne serait venu chanter si on lui avait proposé, même contre un gros chèque : "c'est contraire à mes valeurs".

Des valeurs d'amour et de partage, qu'il prône haut et fort dans ses chansons, loin du matérialisme et de l'argent. Ce compte en banque soudainement rempli, le chanteur l'a "mal vécu" : "j'ai attendu plus d'un an pour me payer un premier cadeau, un système pour le son (...). Je le cachais à la maison pour que mes copains ne le voient pas".

De l'argent certes, mais aussi une notoriété qui est tombée dessus du jour au lendemain sur le candidat de la cinquième saison de The Voice. Un changement de vie qu'il a très mal vécu : "J'ai complètement pété les plombs, j'ai pensé au suicide, je suis parti très très loin" confie-t-il dans le studio d'On Refait la Télé.



Chris, d'anonyme à célébrité ?

C'est un mal-être que Chris, candidat de la Star Académy, comprend : "avant cette nouvelle vie, c'était assez compliqué ; pendant des années j'essayais de faire ma place dans la musique, j'ai eu beaucoup de désillusions et pour X raisons je suis devenu anxieux et j'ai eu des phases de dépression".



La surprise de la semaine : Vincent Lagaf

Claudio Capéo étant un grand fan de Bigdil, Vincent Lagaf est venu lui faire une surprise. Et annoncer une bonne nouvelle : "Le producteur du Bigdil m'a appelé il y a quelques mois en me disant qu'il avait racheté les droits et m'a demandé si ça pourrait me plaire. Chose à laquelle j'ai répondu : demande à un poisson s'il veut de l'eau".

Les infos télé !

Eva Kruyver a sélectionné 3 des actualités télé de la semaine. Au programme :

- Audiences record pour le premier match des Bleus sur TF1 : 12,3 millions de téléspectateurs !

- Une nouvelle émission de cinéma pour Pierre Lescure

- Pierre Palmade revient avec "Le Grand restaurant, la guerre de l'étoile" sur M6 : pas moins de 50 convives au menu.

