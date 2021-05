Fête de la Radio : le programme de la semaine sur RTL

publié le 30/05/2021 à 10:30

Du 31 mai au 6 juin, ce sera la semaine de la Fête de la radio. En 2021, on célèbre en effet un double anniversaire. D'abord, les 100 ans de la radio : la toute première station, Radio Tour Eiffel, a été lancée le 22 décembre 1921. Ensuite, les 40 ans du début de la libéralisation de la bande FM : le 9 novembre 1981, une loi autorise des dérogations au monopole d’État pour les radios locales privées associatives et les premières radios libres peuvent alors se développer légalement.

Pour rappel, lors de sa création, RTL qui s'appelait à l'époque Radio Luxembourg faisait partie des radios qui émettaient depuis l'étranger pour échapper à la réglementation française.

Les radios du groupe M6, comme RTL, ont donc décidé de célébrer cette première édition de la Fête de la radio, lancée à l'initiative du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Pour commencer cette semaine spéciale, Yves Calvi recevra lundi 31 mai le président du CSA, Roch-Olivier Maistre, dans RTL Matin à 8h.

Toute la semaine, dans Tout à gagner, Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil recevront une star de la radio de 11h30 à 12h30, pour des jeux autour du thème de la radio.

Fabrice, voix emblématique de RTL du milieu des années 1960 aux années 2000, mais aussi ancien animateur de La Classe sur France 3, sera également l'invité de On refait la télé samedi 6 juin à 11h30.

Une émission spéciale de Bonus Track sera aussi diffusé, au cours de laquelle Eric Jean-Jean recevra Françis Zégut et Laurent Marsick pour discuter des chansons liées à la radio. Ils discuteront notamment de l'époque où Johnny Hallyday fut un temps animateur sur RTL.

RTL 2 et Fun Radio participeront également à la Fête de la radio avec une programmation spéciale. Pour en savoir plus, restez connectés à RTL et aux radios du groupe M6 !