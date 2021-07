Léa Seydoux a été testée positive au Covid-19, et "attend des instructions de son médecin" pour savoir si elle pourra aller à Cannes, où elle doit présenter quatre films, a-t-on appris samedi auprès d'une attachée de presse, confirmant une information de Variety. Le star française, l'une des plus attendue cette année sur la Croisette, est vaccinée et "asymptomatique" mais a été testée positive il y a plusieurs jours, a précisé cette source.

D'ici à la clôture du Festival le 17 juillet, Léa Seydoux doit monter quatre fois les marches, dont trois fois pour des films en compétition, la semaine prochaine: dès lundi pour "The French Dispatch" de Wes Anderson, puis pour "L'histoire de ma femme" d'Ildiko Enyedi, "France" de Bruno Dumont, dont elle joue le personnage principal, et "Tromperie" d'Arnaud Desplechin (sélection parallèle).

Le Festival se tient cette année sous de strictes conditions sanitaires : le port du masque est obligatoire dans toute l'enceinte du Palais des Festivals, et un pass sanitaire, certificat de vaccination ou test négatif de moins de 48 heures, doit être présenté pour y accéder. Pour l'heure, très peu de cas positifs ont été détectés : "il n'y a pas de cluster cannois", a déclaré le délégué général Thierry Frémaux. Le président du Festival Pierre Lescure a précisé qu'il n'y avait eu qu'un seul test positif vendredi, et deux en moyenne depuis l'ouverture du festival le 6 juillet.