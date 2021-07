Festival de Cannes : quel est protocole sanitaire en vigueur ?

La 74e édition du festival de Cannes débute ce mardi 6 juillet et verra de nombreuses stars du 7e art fouler le tapis rouge jusqu'au samedi 17 juillet. Après une année blanche en 2020, les organisateurs se sont adaptés à la pandémie du coronavirus en décalant les dates de mai à juillet pour espérer une amélioration de la situation sanitaire.

Malgré la présence du public, le protocole réservé au festival est extrêmement strict : passe sanitaire obligatoire pour entrer dans le palais des Festivals et assister aux projections, port du masque partout dans l'enceinte du Festival et pour celles et ceux qui ne sont pas totalement vaccinés, un test PCR est requis tous les deux jours.

Thierry Frémaux, le délégué général du festival de Cannes, explique également que "pour que ça se passe bien, il y aura un centre de vaccination et des centres de tests donc lorsqu'on sera sur la Croisette en plein air, on pourra vivre presque comme avant". "Il faut que ce soit encore un festival qui soit sous la contrainte pour bien marquer que l'épidémie n'est pas vaincue" ajoute-t-il également.

La pandémie exige de la rigueur et Cannes, par la présence d'artistes venus du monde entier, en est le reflet, d'autant que des milliers de vacanciers sont également sur place pour profiter du début de l'été. L'application des gestes barrières et des règles sanitaires est donc plus que jamais au cœur des débats.