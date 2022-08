Famille royale : Meghan Markle se souvient du moment où son fils Archie a échappé aux flammes

Meghan Markle et le prince Harry avec leur fils Archie en Afrique du Sud (septembre 2019)

C'est un podcast qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pour tous les admirateurs de la famille royale, le nouveau podcast nommé "Archetypes" de l'actrice Meghan Markle est une mine de trésors. Dans le premier épisode, elle y raconte comment son fils a failli perdre la vie dans un incendie. Alors que le prince Harry était en déplacement en Afrique du Sud, le petit Archie a vécu un incident traumatisant.

Publié ce mardi 23 août, le premier épisode d'"Archetypes" interpelle déjà. Alors qu'Archie n'était alors âgé que de quatre mois, un incendie s'est déclenché dans sa chambre à cause d'un radiateur défaillant. "Le chauffage de la chambre d'enfant a pris feu. Il n'y avait pas de détecteur de fumée. Quelqu'un a senti la fumée dans le couloir et est entré, le feu a été éteint. Il était censé dormir là-dedans", explique-t-elle.

Les faits remontent à 2019. Alors que le couple est en déplacement dans le petit village de Nyanga, la chambre de l'enfant prend feu. Heureusement, la nounou d'Archie a gardé ce dernier contre elle pour aller lui chercher un goûter. "Elle était censée coucher Archie pour sa sieste et elle a dit :'Tu sais quoi ? Je vais juste aller chercher un snack en bas'", s'est émue Meghan Markle dans ce premier épisode.

TF1 info rappelle que les douze épisodes de ce podcast ont pour objectif de décortiquer les clichés sur les femmes au cours de conversations "intimes et franches" avec ses invités, passant de personnalités publiques à des experts et encore des historiens. "'Folle', 'diva', 'hystérique' : Ce sont des mots qu'on entend beaucoup dans les médias, en ligne, dans les maisons (...). Nous allons aller à la racine de ces mots et comprendre pourquoi ils continuent à être utilisés" pour mieux les combattre, a expliqué Meghan Markle.

