publié le 05/03/2021 à 15:39

Le prince Philip est de retour à l'hôpital King Edward VII, ce 5 mars 2021. C'est la troisième fois qu'il est transféré d'un hôpital à un autre, depuis sa première hospitalisation 16 février dernier.

"Après l'intervention réalisée avec succès sur le duc d'Edimbourg à l'hôpital St Bartholomew's mercredi, son Altesse Royale a été transférée à l'hôpital King Edward VII ce matin", précise le Palais de Buckingham dans un communiqué paru ce vendredi 5 mars. L'époux de la reine Elizabeth II restera dans cet hôpital privé de Londres "plusieurs jours pour poursuivre son traitement".

Le 16 février dernier, le prince Philip avait déjà été hospitalisé à l'hôpital King Edward VII "par précaution", "après s’être senti malade", rapportait The Guardian. Face aux rumeurs concernant l'état de santé du prince consort de 99 ans, le Palais de Buckingham avait précisé quelques jours plus tard dans un communiqué qu'il avait été pris en charge "pour soigner une infection". Cependant il n'a pas été précisé de quelle infection il s'agit.

Le prince Philip a ensuite été transféré à l'hôpital Saint-Bartholomew où il a subi une intervention "pour un problème cardiaque", le 3 mars dernier, qui n'a pas non plus été détaillé par le Palais. On sait qu'en 2011 le prince Philip avait dû être opéré du cœur : un stent coronarien lui avait été posé. Comme le précise The Guardian, c'est la première fois que le prince Philip reste aussi longtemps hospitalisé. En 2013, il était resté 11 jours à l'hôpital après une opération à l'abdomen.