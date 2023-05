Eurovision 2023 : pourquoi la France ne gagne-t-elle plus le concours ?

Sujet du jour. Avec cinq victoires au concours de l'Eurovision (en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977), la France est le troisième pays à avoir gagné le plus d'éditions du concours. La dernière victoire remonte à 1977, avec Marie Myriam et sa chanson L'Oiseau et l'Enfant.

Pour la 67e édition du concours, c'est la chanson Évidemment, interprétée par la chanteuse québécoise La Zarra, qui représentera la France ce samedi 13 mai à Liverpool.

Né d’une Union Européenne des Radios et Télévision (l’U.E.R), le programme a jusque-là révélé de grands noms de la chanson, comme le groupe suédois ABBA en avril 1974.

Pourquoi on en parle ? Comment est né l'Eurovision ? D'où vient ce nom ? Pour quelles raisons la France ne gagne-t-elle plus l'Eurovision depuis maintenant 46 ans ?

Analyse. "Le concours est né juste après la Seconde Guerre mondiale, par ce qu'il y avait la volonté d'unir les peuples dans la culture. Il y a eu un premier test lors du couronnement d'Élizabeth II en 1953. Le tout premier concours de l'Eurovision a eu lieu le 24 mai 1956 à Lugano en Suisse, 7 pays y concouraient", explique Laurent Marsick, journaliste à RTL et spécialiste de l'Eurovision.

