Ethan Peters, influenceur beauté, est mort à l'âge de 17 ans

Ethan Peters, surnommé Ethan is Supreme.

publié le 07/09/2020 à 16:47

Connu sous le pseudonyme Ethan is Supreme, le jeune influenceur américain de 17 ans, Ethan Peters est mort le dimanche 6 septembre. Son décès a été annoncé par sa meilleure amie Ava Louise sur Twitter.

Elle évoque d'abord la dernière fois où ils sont rentrés en contact, "Nous avons eu notre dernier appel FaceTime hier soir et je suis tellement désolée d'avoir rapidement raccroché. Je ne peux pas respirer. C'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie".

Sur son dernier post Instagram, Ava Louise rappelle comment était son meilleur ami. "Il était la personne la plus attentionnée et la plus intelligente que je n'ai jamais rencontrée. [...] C'était un adolescent qui se battait contre son addiction à la drogue - la drogue fait agir de manière complètement différente".

À propos de son addiction, les déclaration de l'amie d'Ethan Peters poussent à croire qu'il a été victime d'une overdose. "La toxicomanie est une maladie. J'ai dû mettre Ethan à l'écart ces dernières semaines et discuter avec lui de son utilisation. Tout le monde près de lui avait peur, ajoute-t-elle. J'aurais aimé pouvoir le sauver. Je regretterai à jamais de ne pas être intervenue plus durement. Je ne me le pardonnerai jamais".