publié le 25/02/2019 à 22:15

Lundi 25 février, le célèbre chanteur R. Kelly, inculpé pour abus sexuels sur quatre personnes dont trois mineurs entre 1998 et 2010, a plaidé non coupable des 10 chefs d'accusation retenus contre lui. Placé en détention vendredi 22 février, celui qui chantait "I believe I can fly", s'est présenté devant le tribunal de Chicago en uniforme orange.



Selon l'avocat de la star du R'n'b, Steve Greenberg, l'artiste nie les accusations et affirme avoir eu des relations sexuelles consenties. "Il n'a forcé personne à des relations sexuelles. C'est une rock star. Il n'a pas besoin de recourir à des relations non consenties", a-t-il avancé.



Les procureurs ont indiqué lors de l'audience du samedi 23 février qu'ils détenaient des preuves contre le chanteur. Ils ont déclaré que des traces de sperme retrouvées sur le vêtement d'une victime correspondaient à l'ADN de R. Kelly. Un examen préliminaire d'un autre échantillon, appartenant à une autre victime mineure à l'époque, correspondait, bien que les résultats finaux de l'analyse ne soient pas encore connus.



Le juge, John Fitzgerald Lyke Jr., a interdit au chanteur tout contact avec des personnes de moins de 18 ans, ainsi qu'avec toute victime ou témoin lié à l'affaire. Il a été forcé de remettre son passeport. Sa caution a été fixée à un million de dollars. Selon le système américain, il devait en pratique débourser 10% de cette somme, soit 100.000 dollars, pour être libéré, mais il n'a pas pu rassembler ce montant.



La prochaine audience aura lieu le 22 mars 2019.