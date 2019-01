publié le 10/01/2019 à 14:15

Lady Gaga ne veut plus entendre parler de R. Kelly. Le chanteur de R'n'B soupçonné de violences sexuelles depuis une vingtaine d'années connaît une nouvelle mauvaise phase depuis la diffusion d'un documentaire rassemblant un grand nombre de témoignage de ses accusatrices. Plusieurs enquêtes viennent d'ailleurs d'être lancées ou réactivées dans plusieurs états des États-Unis.



Lady Gaga avait réalisé un duo avec le chanteur pour son album Artpop avec le titre Do What U Want en 2013. Malgré des demandes de clarification depuis des années sur les réseaux sociaux, la chanteuse était restée silencieuse jusqu'à ce texte publié sur Twitter le 10 janvier 2019. "Je me tiens au côté de ces femmes à 1000%, je les crois, je sais qu'elles souffrent et je pense que leurs témoignages doivent être pris au sérieux, a déclaré Lady Gaga. Ces allégations contre R. Kelly sont terrifiantes et il est indéfendable".

"En tant que victime d'agression sexuelle, j'ai créé cette chanson et son clip dans une période très sombre de ma vie. J'avais l'intention de fabriquer quelque chose de provoquant parce que j'étais en colère et je n'avais pas encore guéri le traumatisme de ma propre vie. La chanson est titré Fais ce que tu veux avec mon corps. Je pense que cela montre à quel point ma pensée était perturbée, note-t-elle. Si je pouvais revenir dans le temps, je dirai à mon moi plus jeune d'aller suivre une thérapie pour comprendre ce traumatisme".

"Mais je ne peux pas revenir en arrière, reconnaît Lady Gaga. Je continue de soutenir toutes les femmes, les hommes, les personnes de toutes les identités sexuelles, de toutes les origines, qui sont victimes d'agressions sexuelles. (...) Je vais supprimer cette chanson d'iTunes et de toutes les plateformes de streaming et je ne travaillerai plus jamais avec lui. Je suis désolée pour ces errements de jeunesse et pour ne pas avoir pris la parole plus tôt. Je vous aime", a conclu la chanteuse." Pour l'heure la chanson est toujours disponible notamment sur la chaîne YouTube de Lady Gaga.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) 10 janvier 2019