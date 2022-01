États-Unis : Betty White ("Les Craquantes") est morte à l'âge de 99 ans

La disparition d'une icône américaine. L'actrice BettyWhite est décédée quelques jours avant son 100ᵉ anniversaire, ont annoncé ce vendredi 31 décembre, plusieurs médias américains citant son agent.

Plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards, elle est apparue pour la première fois à la télévision en 1949. Dans "Les Craquantes", elle interprétait la maladroite et souvent naïve Rose Nylund, le pendant des personnages plus sophistiqués interprétés par Bea Arthur, Rue McClanahan et Estelle Getty.

Betty White était "une dame charmante", a déclaré le président Joe Biden après l'annonce de son décès. "Qui n'aimait pas Betty White ?", a réagi quant à elle, sa femme, Jill Biden.

L'actrice aurait fêté ses 100 ans le 17 janvier prochain. "Mon 100ᵉ anniversaire...Je n'arrive pas à croire qu'il arrive", avait tweeté l'actrice ce mardi, en réaction à une interview réalisée à cette occasion.