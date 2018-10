Ernesto Che Guevara : ses mains conservées dans des bocaux de formol

publié le 13/10/2018 à 14:30



Ernesto Che Guevara...Enfant malade, dévoré par des crises d'asthme qui brûlaient ses poumons. Cloué dans un lit des journées entières, il s'évadait en lisant les romans d'Alexandre Dumas et de Jules Verne...Mais de toutes ces aventures, il préférait celles de Sandokan, pirate des mers du Sud, seigneur déchu qui combattait les Anglais et à qui il allait, un jour, ressembler...



Ernesto Rafael Guevara a vu le jour sous le signe du secret. Non pas dans la ville argentine de Rosario comme l'indique sa biographie officielle, mais sans doute dans une plantation, sur les hautes terres de Misiones. Il n'est pas né un 14 juin comme le retient l'état civil mais probablement un, deux ou trois mois plus tôt. On ne saura jamais...Mais il fallait absolument retarder cette naissance pour faire croire que ce garçon avait bien été conçu après le mariage de ses parents…

Malgré sa soif d'aventure et d'exaltation, Ernesto Guevara demeure un adolescent fragile. Quatre mois seulement après sa naissance, une pneumonie a failli l'emporter...Sauvé in extremis...Asthmatique depuis l'âge de deux ans...Pour qu'il guérisse et respire le bon air, la famille déménage de résidence en résidence à la campagne. Puis s'installe dans la Sierra Chica...A Alta Gracia, une station d'altitude cossue où l'on soigne la tuberculose...

A cause de son mauvais état de santé, Ernesto rate souvent l'école...C'est un élève moyen...Bon en littérature, moyen en maths, médiocre en physique. A la maison, sa mère lui enseigne la poésie, lui fait écouter Berlioz alors qu'il n'a aucune oreille musicale et lui apprend à parler couramment français. La langue de la Révolution et des Droits de L'Homme...Pour se muscler, Guevara joue au rugby...Il est excellent et fera même partie d'un club de première division..



Pour Ernesto Guevara, la jeunesse est le temps des grandes espérances...Il a 19 ans et veut être médecin...Par idéalisme et pour ressembler à Louis Pasteur...Devenir un héros un bienfaiteur de l'humanité...Mais comme pour sa date de sa naissance, l'histoire de son diplôme de médecin, officiellement obtenu en juin 1953, demeurera une énigme....Personne ne saura jamais si l'Argentin était réellement diplômé de médecine...