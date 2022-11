Éric Brunet raconte comment Mick Jagger s'est fait refouler d'une discothèque à Tours

Lorsqu'il était étudiant à l'école de journalisme à Tours, dans les années 80, Éric Brunet a assisté à une scène insolite. Alors qu'il faisait la queue pour entrer dans une boîte de nuit "pas très distinguée", un samedi soir, le physionomiste faisait le tri parmi les clients dans la file d'attente. Et il a rejeté "le gars devant moi, un gars qui parlait anglais avec un jean pas terrible et un blouson de cuir un peu pourri". Le motif du rejet : un jean, se souvient le journaliste.

Or ce client n'était pas n'importe qui. "C'était Mick Jagger", lâche Éric Brunet. Le chanteur britannique de Satisfaction "avait un château en Touraine (celui de Fourchette) et il sortait avec un copain." En effet, la star séjourne régulièrement dans le village de Pocé-sur-Cisse, entre Tours et Blois, depuis quarante ans.

Halluciné, l'étudiant journaliste de l'époque en était resté pantois et n'avait rien osé dire au videur.

