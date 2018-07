Emmanuelle : "Je sniffais, courais, tombais..."

publié le 28/04/2018 à 15:00

Sylvia Kristel a grandi dans une chambre d'hôtel. La numéro 22. Presque sous les toits de l'établissement familial, l'Hôtel du Commerce, quartier de la gare à Utrecht, aux Pays-Bas.



Son père, Jean-Nicholas boit trop, joue de la musique et laisse son destin s'évaporer. Sa mère, Piet, élevée dans le puritanisme religieux, est une femme austère et silencieuse. Pour se rassurer prend quelques verres en cachette. Et pour calmer ses enfants turbulents, elle pose sur leurs lèvres un mouchoir imbibé d'un peu de sucre et de cognac.

En ce début des années 60, alors que le monde s'apprête à faire sa révolution et que les Beatles ont commencé leur ascension, l'hôtel du Commerce d'Utrecht semble arrimé à un passé oublié. Ces murs vieillots qui abritent les voyageurs de passage, forment un labyrinthe secret.

A l'âge de neuf ans, ce décor est pourtant devenu pour Sylvia Kristel celui d'un cauchemar. Un soir, le réceptionniste et un serveur rattrapent la petite fille, la bloquent sur une estrade, dans la salle de réception déserte et tentent d'abuser d'elle.

L'arrivée d'une de ses tantes, alertée par les bruits, évitera qu'elle ne soit violée.

Les employés seront renvoyés sur le champ. Sylvia Kristel ne dira jamais rien de son effroi et de son dégoût mais gardera pour toujours cette terreur muette, cette douleur intime.



Sylvia Kristel, adolescente blessée, se retrouve vite à quelques kilomètres d'Utrecht dans un pensionnat religieux pour jeunes filles de bonne famille. Ici se joue la formation de futures épouses dévouées et attentionnées, prêtes à perpétuer les charmes discrets de la bourgeoisie hollandaise.



Le reste de son existence, Sylvia Kristel n'aura de cesse, comme les orphelins de la comédie musicale, de vouloir composer une famille. Rêve de normalité et de bonheur calme. Pour en finir avec le chaos.



L'époque des premières amours. Et celle d'une rencontre qui vous encourage à changer de vie.