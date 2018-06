Freddie Mercury, ses cendres dispersées dans un endroit tenu secret

et Justine Vignaux

publié le 24/03/2018 à 15:00

Freddie Mercury est né dans un pays que certains croient imaginaire...Dont le seul nom inscrit dans les Atlas fait rêver depuis toujours tous les voyageurs...Farrokh Bulsara, fils de Bomi et Jer Bulsara, des Indiens venus de Bombay, a vu le jour le 5 septembre 1946 à Zanzibar...



A huit ans, le petit Farrokh, débarque après dix jours de voyage, au pensionnat Saint Peter dans la vallée indienne du Panchgani...Où ses parents l'ont expédié pour la suite de ses études.

On le surnomme "dents de lapin", à cause de ses molaires proéminentes...Sans savoir que cette mâchoire déformée cache le secret d'une voix qui sera bientôt extraordinaire...Mais c'est aussi à Saint Peter qu'il hérite de ce prénom qui le mènera loin et qu'il gardera toute sa vie, Freddie...On l'a baptisé comme ça parce que Farrokh c'est impossible à retenir...

Derrière les murs du pensionnat, Freddie découvre aussi la musique. A la radio, il écoute les premiers tubes pop. Avec ses amis du collège, il monte même un petit groupe qui joue aux fêtes de l'école...Pour monter sur scène, il a adopté une banane identique à celle de son idole Cliff Richard.