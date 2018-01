CONFIDENTIEL - Elton John

publié le 06/01/2018 à 15:00

Nous sommes dans la grande banlieue de Londres... Au 44 Pinner Hill Road...Là où tout a commencé, où tout s'est décidé, où se sont longtemps cachés les secrets d'une extraordinaire trajectoire...

Reginald Kenneth Dwight est né le 25 mars 1947 au premier étage de cette maison sans charme, à peine cachée de la rue par une haie de tuyas. Un père, Stanley, lieutenant de la Royal Air Force qui a fait la guerre et aime jouer de la trompette. Absent. Loin de ce fils unique introverti et complexé par son physique...

Le jeune Reginald porte des habits démodés et n'a pas le droit de jouer au foot devant la maison...

Les années grises d'une enfance solitaire qui, dit-il, expliqueront plus tard ses plus folles extravagances...



Découvrez le portrait d'Elton John signé Jean-Alphonse Richard.

Invité : Frank Lipsik, journaliste, producteur qui a longuement collaboré avec Elton John.