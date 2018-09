publié le 11/09/2018 à 11:34

Le plastique... cette matière qu'on adorait il y a trente ans parce qu'elle était indestructible, et qu'on redoute aujourd'hui parce qu'elle est toujours indestructible.





Élise Lucet, qui incarne un programme par ailleurs sérieux où on apprend notamment que chaque seconde dans le monde on produit pas moins de dix tonnes de plastique. Toutes les deux secondes, une tonne finit dans les océans. On a ainsi trouvé un sac plastique neuf et plié dans un poisson vivant à 1400m de profondeur.

Celle que l'on surnomme parfois comme étant un procureur a enquêté sur le sujet avec ses équipes de manière brillante, comme tous ses reportages. "C'est notre rôle à nous, journalistes, d'enlever les faux nez et de mettre en contradiction les paroles de nos interlocuteurs", explique la journaliste.

L'enquête diffusée ce soir est journalistiquement inattaquable et nécessaire. L'animatrice de France 2 interview le patron de Clean Europe, une association qui milite pour une Europe propre, alors que son adjoint dirige la principale société de production d'emballages également en Europe. Le reportage est à suivre à partir de 21 heures sur France 2.