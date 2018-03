publié le 27/09/2017 à 11:25

C'est une séquence qui restera dans les annales. Cash Investigation s'est fait une spécialité de mettre face à leurs contradictions les dirigeants des grandes entreprises. Dans l'émission d'investigation diffusée le 26 septembre, Élise Lucet est allée poser quelques questions à Denis Maroldt, vice-président des relations sociales de Lidl France. Licenciements, management rude, déshumanisation du travail... Les thèmes seront nombreux.



La technique de la journaliste est bien connue : elle confronte la communication à des chiffres, des études et des témoignages. Cette fois, Cash Investigation disposait d'un enregistrement particulièrement accablant. On y entend un salarié et un manager de la marque débattre âprement. Le responsable hurle : "Le magasin, ça va être à feu et à sang. Je vais te convoquer à longueur de semaine. Tu vas perdre 1 à 2 semaines de salaire par mois parce que je te mettrai 6 jours de mise à pied à longueur de temps. Et tu vas mourir !"

Après quelques secondes de choc, Denis Maroldt tente avec beaucoup de difficultés de formuler une réponse. "Ce que vous me montrez là, je... est un enregistrement... dont... heu qui est sorti d'un contexte", dit-il. Élise Lucet, médusée n'en croit pas ses oreilles. Devant le visage de la journaliste, le dirigeant se reprend : "Ce type de propos, ce type de ton est inacceptable. C'est clair et net. Pour qui que ce soit". Élise Lucet demandera ensuite à Denis Maroldt s'il pense que cet échange est ou non du harcèlement. "Je dis que c'est inacceptable et quand des comportements sont inacceptables ils doivent être sanctionnés".

Puisque la question de la sanction est soulevée, Élise Lucet demande donc ce qu'il est advenu du directeur régional qui a tenu ces propos choquants (à 53'' dans le replay de l'émission) . "Le directeur régional n'est plus dans le pays", annonce promptement Denis Maroldt. "Mais il est toujours dans l'entreprise", questionne Élise Lucet. S'en suit une partie de ping-pong surréaliste : "Il est dans le groupe Lidl" / "Il n'est pas en France" / "Mais il est dans le groupe Lidl" / "Il n'est pas en France". Élise Lucet apportera la réponse qu'elle avait déjà : "Il travaille en Allemagne dans le groupe Lidl mais vous ne voulez pas le dire".



Et la voix off du reportage de compléter : "Selon nos informations, ce responsable travaille toujours chez Lidl, il est maintenant en poste en Belgique".