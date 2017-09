publié le 30/08/2017 à 18:45

France 2 continue son lifting. Après avoir rebâti toute sa grille d'après-midi en la féminisant à 100%, la Deux apporte quelques changements à un programme qui a fait beaucoup parler la saison dernière, L'Émission politique. Mené par le duo David Pujadas-Léa Salamé, le programme passait au grill des invités politiques confrontés à des Français de la société civile, ainsi qu'aux réactions des internautes sur les réseaux sociaux, avant de terminer la soirée face au débriefing corrosif de l'humoriste Charline Vanhoenacker.



Mais cette dernière, ainsi que David Pujadas et Karim Rissouli, ont quitté l'émission et Léa Salamé se voit ainsi confier les rênes du programme politique phare en prime time. L'Émission politique connaîtra d'autres ajustements selon des informations d'Europe 1. En effet, la Deux offre un after à la première partie.

Léa Salamé sera entourée d'invités politiques et d'éditorialistes en charge de débriefer la prestation de l'invité de la première partie. Un format qui se rapprocherait de l'ancienne émission Mots croisés. Par ailleurs, si François Lenglet reste en charge des questions liées au domaine économique, Nathalie Saint-Cricq viendra assurer un fact-checking en fin d'émission.



Côté nouveautés, Jean-Baptiste Marteau, joker des journaux télévisés de France 2, remplacera Karim Rissouli pour faire le bilan de la prestation de l'invité, via les réseaux sociaux, et devrait également s'occuper d'une courte interview plus personnelle de l'invité. La première de cette nouvelle version de L'Émission politique est prévue le 28 septembre. Le premier ministre Édouard Philippe est pressenti comme premier invité.