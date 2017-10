Philippe Vecchi, ex-animateur de "Nulle Part Ailleurs", est décédé

publié le 25/10/2017 à 15:47

C’est une bien triste nouvelle pour tous les nostalgiques des années Canal. Philippe Vecchi, ancien animateur star qui a fait les beaux jours du groupe, est mort mardi 24 octobre 2017 à l’âge de 53 ans. Selon les informations de Télé-Star, ce sont ses parents qui l’ont retrouvé sans vie à son domicile de Roanne, dans la Loire.



Pierre Lescure, président du Festival de Cannes et ancien président-directeur général du groupe Canal+ de 1994 à 2002, lui a rendu hommage sur son compte Twitter en écrivant : "Adieu Philippe, tellement brillant et doux... Avec toute mon affection et mon estime".



S’il a débuté sa carrière au service culture de Libération et comme chroniqueur à la radio, c’est à la télévision que le grand public le repère, notamment en 1992 en tant que chroniqueur médias dans La Grande Famille, sur Canal+. En 1997, sa carrière atteint son point d’orgue : il coanime et coproduit l’emblématique émission Nulle Part Ailleurs, formant un duo inoubliable avec Alexandre Devoise.



Et bien qu’il quitte Canal + en 2002, l’animateur continuait de collaborer régulièrement avec la presse, notamment avec Le Nouvel Obs et la version française du magazine GQ.

