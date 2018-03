publié le 28/09/2017 à 13:07

Cyril Hanouna s'est intéressé dans son Touche pas à mon poste du 27 septembre au reportage de Cash Investigation diffusé la veille. L'émission d'Élise Lucet, qui s'attaquait au monde du travail et à deux géants, Lidl et Free, a fait forte impression sur les marques et les téléspectateurs, très nombreux devant leurs écrans mardi soir.



L'animateur de C8 a donné la parole, tour à tour, à ses chroniqueurs qui y ont énoncé leurs louanges ou critiques à l'endroit de Cash Investigation, d'Élise Lucet et de leurs méthodes. Extrait, débat, extrait, débat... Les avis sont partagés et équilibrés.

Des internautes ont cependant été particulièrement choqués par un commentaire de l'animateur. Ils ont immortalisé la séquence sur Twitter. "Si je peux me permettre, franchement, commence Cyril Hanouna, Lidl, voilà, y'a plein de gens qui font leurs courses chez Lidl. C'est moins cher que ce que font les autres. Aujourd'hui, mine de rien, c'est aussi mettre en danger plein de gens qui peuvent se retrouver au chômage si Lidl demain ferme. Moi je trouve que ça, franchement, c'est un petit peu abusé, parce que y'a plein de gens qui travaillent chez Lidl aujourd'hui. Ils emploient plein de gens".

Quand #Hanouna crache à la gueule des salariés #Lidl qui luttent actuellement pour leurs droits : dégueulasse https://t.co/rwHkNHG5Vq #TPMP pic.twitter.com/wfQAWYKD7f — Nils Wilcke (@paul_denton) 27 septembre 2017

Cyril Hanouna se fait ensuite contredire par une de ses chroniqueuses, Agathe Auproux : "Ces gens-là ils sont maltraités. Ils répondent à ce tweet [de Lidl au moment de la diffusion de Cash Investigation, ndlr] en disant : 'Ça fait 5 ans que je travaille chez Lidl et les conditions de travail sont horribles'".



Les internautes se sont offusqués de l'argumentaire qui s'apparente à la rhétorique du chantage à l'emploi observé dans certaines entreprises. D'autres pointaient du doigt le comportement qu'avait eu Cyril Hanouna avec certains de ces chroniqueurs. "Il sait ce que c'est de maltraiter ses employés...", tweetait un internaute en faisant référence à certaines séquences avec Matthieu Delormeau. Le CSA avait d'ailleurs été saisi de la question après de nombreux signalements.



D'autres internautes percevaient un lien entre cette défense de Lidl et le fait que le géant de la grande distribution est l'un des plus gros annonceurs du moment dans l'audiovisuel. Cet élément a d'ailleurs été indiqué par Cyril Hanouna lui-même durant la séquence (à 13" dans ce replay). Cela n'a pas empêché les internautes de chercher et trouver des liens entre Touche pas à mon poste et le groupe Lidl qui pourrait expliquer la ligne de défense de Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna a conclu la séquence avec la prise de parole de Rachid Arhab qui appelait Cash Investigation à s'intéresser aussi au malheur des employés de France télévisions. L'animateur de C8 a tout de même salué Élise Lucet et l'émission Cash Investigation : "On peut pas lui enlever un truc. Elle a amené un nouveau ton. Elle est vraiment devenue la star de l'investigation".