Renée Dorléac, la mère de Catherine Deneuve, est décédée à 109 ans

La comédienne Renée Dorléac et mère de Catherine Deneuve, est décédée à 109 ans, a annoncé sa famille au Figaro ce 15 juillet.

Née Renée-Jeanne Deneuve, elle avait choisi comme nom de scène Simonot en hommage à un proche de sa famille, chanteur lyrique, devenu son parrain dans le métier. Elle a débuté sa carrière au théâtre de l'Odéon où elle a joué pendant trois décennies. Sa première pièce Les Cloches de Corneville est présentée avant la Première Guerre mondiale. Elle enchaîne les rôles : Cosette dans Les Misérables, Virginie dans Paul et Virginie. Puis des rôles de jeunes premières. Elle part en tournée dans le monde entier jusqu'au Brésil.

Outre sa carrière sur les planches, Renée Dorléac devient l'une des premières comédiennes françaises à faire du doublage. C'est elle qui prête sa voix aux actrices américaines Olivia de Havilland, Judy Garland ou encore Esther Williams. "On en était au tout début... C'était la première fois que je gagnais autant d'argent, d'un seul coup et aussi facilement. Je n'ai jamais doublé de coquettes ou de femmes méchantes... toujours des ingénues ou des jeunes premières, comme au théâtre", expliquait l'actrice au Point en 2013.

Une femme entrée dans la légende

Renée Dorléac a eu quatre filles : Danièle, née de sa relation avec l'acteur Aimé Clariond. "Il était charmant, mais on ne pouvait pas compter sur lui". C'est ce qu'elle dira plus tard. "Je suis partie avec ma fille. J'ai repris ma liberté. J'ai alors repensé à ce monsieur qui me faisait la cour sans l'avouer", expliquait-elle au Point en parlant de Maurice Dorléac, comédien et directeur de doublage à la Paramount. Le couple se marie en 1940 et donne naissance à trois filles : Françoise en 1942, Catherine en 1943 et Sylvie en 1946.

Françoise Dorléac est une actrice emblématique des années 60. Elle a joué dans L'Homme de Rio de Philippe de Broca, La Peau douce de François Truffaut, Cul-de-Sac de Roman Polanski, et Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, avec sa sœur Catherine. Françoise Dorléac décède à 25 ans dans un accident de voiture.

"Intuitivement", écrira Catherine, "on sentait que la réunification de nos chagrins ne nous aurait pas apporté grand-chose". Maurice Dorléac, lui, meurt en 1979. Reste Renée, clé de voûte d'une famille d'artistes qui s'agrandit avec Chiara Mastroianni et Christian Vadim. René va souvent voir jouer son petit-fils.

En 2019, Catherine Deneuve précisait au quotidien Le Parisien que Renée était "dans une maison depuis deux ou trois ans. Je suis d'autant plus étonnée de sa longévité qu'elle n'est pas malade". Elle lui a légué, poursuit l'actrice, "l'élan vital".