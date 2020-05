publié le 10/05/2020 à 20:55

Combien de couples ont-ils déjà tenté de reproduire le porté mythique sur la chanson Time of my life, effectué par Jennifer Grey et Patrick Swayze dans Dirty Dancing ? Mais si c’est avec ce film que Jennifer Grey connaît le succès en 1987, c’est loin d’être son premier rôle.



Née en 1960 à New York dans une famille de comédiens, elle effectue des études de danse et d’art dramatique. Son premier rôle notable a lieu dans le film de guerre patriotique, L’aube rouge, en 1984 où elle croise déjà Patrick Swayze. Elle joue la même année dans un film de Francis Fred Coppola, Cotton Club.

C’est pourtant bien le rôle de Frances "Baby" Houseman dans Dirty Dancing, un film qui a rapporté 200 millions de dollars au box-office pour un budget de 6 millions qui fait accéder Jennifer Grey à la célébrité. Si vous voulez revoir ce film au doux goût de romance d’été, Dirty Dancing est diffusé ce dimanche 10 mai sur TF1.

> Bill Medley, Jennifer Warnes - (I've Had) The Time Of My Life [Official Video]

Une carrière brisée

Plusieurs événements vont cependant venir briser la carrière qui promettait d’être éclatante de la jeune actrice. Jennifer Grey est tout d’abord impliquée 9 jours avant la première de Dirty Dancing dans un accident de voiture qui fait deux morts. Choquée, l’actrice va se mettre en retrait des plateaux.

Une rhinoplastie ratée achève de mettre à mal sa carrière, la rendant méconnaissable. Jennifer Grey a d’ailleurs déclaré à ce propos : "Je suis allée me faire opérer en star et je suis ressortie en anonyme".

Dès lors, plus aucun premier rôle ne s’offre à elle hormis en 1999, la série It’s like, you know… où elle incarne son propre rôle, celle d’une actrice ratée qui rit de cette opération.

Depuis, Jennifer Grey a prêté sa voix au film d’Hayao Miyazaki, Le vent se lève et à la série d’animation Phinéas et Ferb. Elle a également tenu un rôle récurrent dans la série Red Oaks entre 2014 et 2017 et est apparue dans trois épisodes de Grey’s Anatomy l’an dernier.