publié le 07/05/2019 à 07:33

Pas une, pas deux, pas trois mais quatre transformations. Ce n'était plus un défilé mais un véritable spectacle qu'a offert Lady Gaga aux photographes venus immortaliser les stars invitées au prestigieux Gala du Met ce 7 mai 2019. Cette année le thème était le "camp", c'est-à-dire une forme naïve d'outrance et d'exagération qui irrigue tout particulièrement la culture pop. Lady Gaga était tout naturellement comme un poisson dans l'eau.



Arrivée la première après la grande prêtresse du gala, Anna Wintour, Lady Gaga a réalisé un numéro avec des danseurs pour l'accompagner. Elle a monté et descendu les escaliers en dévoilant quatre tenues différentes, toutes signées Brandon Maxwell. En mode effeuillage, elle est passée d'une immense robe rose dont les danseurs ont fait claquer la traîne gigantesque dans le vent, à une autre robe, de bal noire asymétrique, puis une robe fourreau rose, pour finir en sous-vêtements noirs et dentelle.

Les tenues étaient portées les unes au-dessus des autres, chaque transformation étant saluée par les cris de la foule amassée de l'autre côté de la Fifth Avenue.

