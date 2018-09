publié le 04/09/2018 à 15:54

Elle était pressentie depuis plusieurs mois. Iris Mittenaere va bel et bien intégrer le casting de la saison 9 de Danse avec les stars, diffusée sur TF1. La chaîne a confirmé son arrivée via son compte Twitter, le 1er septembre 2018. La nouvelle animatrice de Ninja Warrior avait pourtant refusé à deux reprises avant d'accepter la proposition.



L'ancienne Miss France et Miss Univers rejoint pour cette nouvelle saison de "DALS" un casting prometteur : Pamela Anderson, l’ancien footballeur Basile Boli, l’actrice Héloïse Martin (Tamara), l’humoriste Jeanfi Janssens, l’acteur Clément Rémiens (Demain nous appartient) et l’ancien international de rugby Vincent Moscato, devenu comédien.



Camille Combal, débarqué de C8 et de Touche pas à poste !, sera aux commandes pour animer cette nouvelle édition et sera accompagné de Karine Ferri. L'émission devrait être diffusée courant octobre 2018.