Le duo Jeanfi Janssens - Stéphane Plaza en vacances

publié le 28/08/2018 à 18:24

Les Grosses Têtes sont de retour et ont fait leur rentrée hier sur l'antenne de RTL.Aujourd'hui, mardi 28 août 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio.



Une Grosse Tête qui préfère Beethoven à Kaaris et Mozart à Booba, parce qu’ils se sont rarement battu dans un aéroport : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui ne peut pas donner sa langue au chat parce que même le chat n'en veut pas : Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête dont l’ingénuité n’a pas pris une ride : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête qui depuis hier, a décidé de manger des huîtres et de continuer à sortir des perles : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui jardine tellement qu’il va finir candidat dans "l’amour est dans le pré" : Elie Semoun.



Une Grosse Tête qu’on retrouvera au cinéma dans "J’ai perdu Albert" dès le 12 septembre et à la radio dès maintenant : Stéphane Plaza.

Les Grosses Tête du mardi 28 août Crédit : Kervin Portelli

