Denis Brogniart présente ses excuses après les accusations d'anciennes collaboratrices

D'anciennes collaboratrices de Denis Brogniart ont dénoncé le comportement inapproprié de l'animateur à leur égard. Certaines évoquent des "humiliations", d'autres des "colères folles", dans le dernier numéro du magazine Voici.

Ainsi, Charlotte Namura a affirmé avoir été "insultée et humiliée" en plateau lors d'un numéro du Mag pendant la Coupe du monde 2018, au moment d'une coupure pub. Elle aurait été ainsi vilipendée par le présentateur après avoir hésité sur la question à poser aux téléspectateurs. Une séquence qu'elle avait déjà racontée dans le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, mais sans donner l'identité de Denis Brogniart jusque-là. "Juste après, je suis allée aux toilettes et je me suis effondrée. Je tremblais de tout mon corps", a expliqué celle qui avait signalé ces faits à la direction de la chaîne quelques mois plus tard.

Les excuse de Denis Brogniart

De son côté, Marion Jollès Grosjean, qui a travaillé sur l'émission Automoto, a jugé que ses deux années de collaboration avec Denis Brogniart ont été "le pire souvenir de sa carrière". "Humainement, c'est très difficile", a réagi pour sa part Anne-Laure Bonnet, qui a partagé l'antenne avec ce dernier dans l'émission F1 à la Une en 2008.

Si l'animateur a tenu "à présenter [ses] excuses à celles et ceux [qu'il a] pu blesser" lors de ces "deux directs sur TF1", ce dernier a également assuré à Voici que "ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j'entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis 30 ans".

