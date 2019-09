"Danse avec les stars" : découvrez tous les couples de la saison 10

Linda Hardy et Christophe Licata Crédits : VALERY HACHE / AFP et capture d'écran Instagram | Date :

Liane Foly et Christian Millette Crédits : GABRIEL BOUYS / AFP et capture d'écran @cmillettedancer | Date :

Elsa Esnoult et Anthony Colette Crédits : Twitter @ElsaEsnoultOff et CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP | Date :

Clara Morgane et Maxime Dereymez Crédits : Facebook / @claramorgane et Capture d'écran TF1 | Date :

Moundir et Katrina Patchett Crédits : Facebook / @moundirdekohlanta et VALERY HACHE / AFP | Date :

Sami El Gueddari et Fauve Hautot Crédits : Capture d'écran Youtube et GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP | Date :

publié le 14/09/2019 à 06:23

C'est parti pour une nouvelle saison. Tous les couples de la saison 10 de Danse avec les stars ont été dévoilés.

La grande gagnante de la saison précédente (Denitsa Ikonomova) dansera avec l'acteur de 19 ans Azize Diabaté, Candice Pascal avec le mannequin et influenceur Hugo Philip, et l'athlète français spécialiste du 110 mètres haies Ladji Doucouré sera accompagné d'une nouvelle danseuse : Inès Vandamme. Le nageur paralympique Sami El Gueddari interprètera des pas avec Fauve Hautot, le chroniqueur et journaliste sportif Yoann Riou sera entraîné par Emmanuelle Berne, et l'ancienne star de télé-réalité Moundir formera un duo avec Katrina Patchett.

La mannequin, actrice et animatrice Clara Morgane aura Maxime Dereymez à son bras, et l'actrice et chanteuse Elsa Esnoult (Les Mystères de l'amour) dansera avec Anthony Colette. La chanteuse Liane Foly tentera d'éblouir le jury avec Christian Millette, tout comme le fera Linda Hardy avec Christophe Licata.

La saison 10 de Danse avec les stars est de retour sur les écran le 21 septembre 2019.

> La Promo 2019 de Danse Avec Les Stars débarque le 21 Septembre sur TF1 ¿¿