publié le 18/09/2019

C’est la grande rentrée du Meilleur Pâtissier ! Mercredi dernier, 14 nouveaux candidats ont fait leurs premiers pas dans les jardins du château de Montfort l’Amaury pour la 8e édition. Passionnés de douceurs sucrées, ces pâtissiers et pâtissières viennent de France, de Belgique et du Canada pour se lancer dans la plus grande compétition de pâtissiers amateurs du pays.

Les candidats sont photographe culinaire, étudiante en psychologie, infographiste, bachelier, consultante en finance, assureur, animateur, étudiante en pédagogie, analyste de données, encadreuse, agent de sûreté, veilleuse de nuit, psychologue ou encore mannequin. Ils ont tous le même objectif : tenter de décrocher le titre de Meilleur pâtissier, avec à la clé, la publication de leur propre livre de recettes !

Cette année encore et pour la troisième saison consécutive, Julia Vignali est aux commandes du concours. Côté jurés, nous retrouvons également Mercotte et le chef Cyril Lignac.

Alors qui de Béatrice, Djellza, Baptiste, Stéphanie, Bastien, Camille, François, Joëlle, Lior, Lu-Anh, Mohamed, Sophie, Stéphane ou Anissa remportera le trophée du Meilleur Pâtissier saison 8 et succédera à Ludovic Van Rompu, le vainqueur de la précédente ?

Julia Vignali, Mercotte et Cyril Lignac de retour dans la saison 8 du "Meilleur Pâtissier" Crédit : Nicolas Bets/M6

Le premier épisode diffusé mercredi dernier était placé sous le signe de la magie. A l'issu des différentes épreuves, c'est Bastien, jeune infographiste de 33 ans qui a quitté l'aventure. Ce soir, la tente du Meilleur pâtissier n’aura jamais aussi bien porté son nom. Pour cette deuxième semaine de concours, la nouvelle promotion de pâtissiers va partir au camping !

Trois épreuves autour de ce thème vont permettre aux treize pâtissiers amateurs restants d’exprimer tout leur talent :

Pour le défi de Cyril Lignac, les candidats devront réinterpréter visuellement et gustativement le dessert préféré des vacances au camping : le cornet de glace, en un dessert trois étoiles facile à déguster et à emporter.

Pour l'épreuve technique, jugée à l’aveugle, nos pâtissiers amateurs devront réaliser à la perfection une recette découverte par Mercotte lors d’une soirée autour d’un feu de camp dans l’Ouest Américain : le campfire cake ! Pour cela, ils devront se partager un grand barbecue et n’auront le droit à aucun ustensile moderne.

Les 14 candidats de la saison 8 du "Meilleur pâtissier" entourent Julia Vignali ainsi que les jurés Mercotte et Cyril Lignac Crédit : Marie Etchegoyen/M6

Enfin, pour l'épreuve créative, Cyril et Mercotte ont réalisé une maquette du camping de leurs rêves pour leurs vieux jours. Les apprentis campeurs vont donner vie au camping du Meilleur pâtissier ! Tente, piscine, feu de camp ou encore caravane, ils vont chacun devoir réaliser en gâteau un élément de ce camping gourmand. Pour juger leurs créations, les deux jurés seront accompagnés par Nina Métayer, jeune star de la pâtisserie, élue pâtissière de l’année 2016 et 2017 grâce à ses créations aussi épatantes que raffinées. Alors, lequel de nos pâtissiers sera sacré Miss ou Mister camping ?



