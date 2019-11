Cyril Hanouna accusé de diffamation : que risque-t-il vraiment ?

publié le 22/11/2019 à 13:50

Cyril Hanouna a fait peur à ses fans mardi dernier en annonçant que lui et Gilles Verdez allaient être mis en examen pour diffamation, suite à une séquence remontant à 2018.



Dans la séquence en question, le chroniqueur annonce que l'émission Les Z'Amours est facturée 70.000 euros par Sony Pictures à France 2 pour un coût de production réel de 10.000 euros. La société de production a porté plainte pour diffamation, ou plus précisément pour "allégations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération" de Sony Pictures.



Trouvant cette plainte "ridicule", Cyril Hanouna a malgré tout pris le temps d'y revenir dans Touche pas à mon poste mercredi 20 novembre, accompagné d'un avocat qui a expliqué ce qu'il risquait vraiment pour les faits qui lui sont reprochés (à lui et Giles Verdez).

Une fausse information n'est pas une diffamation Maître Roland Perez.





Alors que risque l'animateur phare de C8 dans cette affaire ? Pas grand-chose, voire rien du tout selon Maître Roland Perez, avocat spécialisé dans le droit des médias. D'après lui, l'accusation pour diffamation ne tient pas et la procédure devrait aboutir à "un classement sans suite".



"Une fausse information n'est pas une diffamation. Il faut vraiment qu'il y ait une incrimination qui mette en cause un honneur, une réputation. Et ce n'est pas le cas. À partir du moment où on ne les a pas accusés d'une incrimination pénale, on n'a pas mis en cause leur honneur, donc il n'y a pas de diffamation", a estimé Me Roland Perez.