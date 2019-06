publié le 02/06/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Jeanne Mas ! Il y a trente-cinq ans, débarquait sur les ondes une jeune femme venue d’une autre planète : Jeanne Mas ! Cheveux courts, look gothique et des tubes plein les poches à l'instar Toute première fois, En rouge et noir ou encore Johnny Johnny, la chanteuse allait marquer son époque.



Idole des années 1980 toujours suivie par un public fidèle, l'artiste de 61 ans est de retour en librairie depuis le 15 mai avec son autobiographie Réminiscences. Ce livre confession est édité chez Flammarion.

Deuxième bonne nouvelle pour les fans de la chanteuse : la sortie depuis vendredi d'un Best-Of du même nom que l'autobiographie. Composé de 3 CDs, ce coffret propose cinquante titres qui retracent la carrière de Jeanne Mas. Disponible depuis le 10 mai.

"Réminiscences", le livre confession de Jeanne Mas

"Réminiscences", c'est aussi le titre du Best-Of 3 CDs de Jeanne Mas

Inclus : ses plus grand hits des années 80 comme Toute première fois, En rouge et noir, Johnny Johnny, Cœur en stéréo, Sauvez moi, L’enfant, J’accuse, Y’a des bons. On retrouve également des morceaux extraits des albums Au Nom Des Rois (Dors bien Margot, Vivre libres), Jeanne Mas & Les Égoïstes (Côté H côté clean, Si fou si West, Comme dans Les B.D.), Désir D'Insolence, Je Vous Aime Ainsi (Mike), Les Amants De Castille (Seuls, Rodrigue as-tu du cœur, Poussière de Castille) ainsi que son EP Autrement sorti en 2018 (Une autre histoire, Mis à part, Bonjour bonjour, Le cœur volcan).



Actualité très chargée donc pour Jeanne Mas en ce début de printemps 2019. La chanteuse met également en vente un album inédit intitulé Goodbye je reviendrai. Mixé entre Rome, Phoenix et Kiev, cet opus propose de nouvelles reprises notamment de Michel Berger, Daniel Balavoine, Michel Fugain, Christophe, Jean-Patrick Capdevielle. Il inclut aussi un inédit signé par les créateurs du tube En rouge et noir : Massimo Calabrese et Lorenzo Meinardi avec Marco Lecci.

"Goodbye, je reviendrai", le nouvel album de Jeanne Mas

Un véritable retour aux sources pour la chanteuse, cinq ans après la sortie de son dernier album. Et notez bien : Jeanne Mas donne d'ores et déjà rendez-vous à ses fans parisiens. Elle se produira les 8 et 9 avril 2020 sur la scène de l'Olympia.