Claude Lebrun, la maman de Petit ours brun, est décédée à l'âge de 90 ans

publié le 23/09/2019 à 08:55

"Tu fais toujours le malin... Petit ours brun". Ainsi s'ouvre le générique entêtant du dessin animé culte qui a bercé une génération.

Claude Lebrun, la maman de l'un des plus célèbres ours, s'est éteinte, samedi 21 septembre à l'âge de 90 ans. Elle était atteinte depuis plusieurs années d'un cancer. Dans les années 1970, cette enseignante était lassée de raconter des histoires déjà connues à son fils. Elle écrit alors des dizaines de récits dédiés aux aventures enfantines du gentil héros aux yeux rond à partir des années 1975.

Elle contacte alors le magazine Pomme d'Api (Bayard Jeunesse) à qui elle propose ses fables. Une quarantaine de contes est publiée par le magazine destiné aux 3 à 7 ans.

Claude Lebrun était issue d'un milieu modeste et a grandi auprès de son père chauffeur et de sa mère au foyer. Elle devient enseignante avant de rencontrer l'historien François Lebrun dans les années 1950, de s'installer à Rennes en 1962 et d'y résider jusqu'à sa retraite. En plus des livres pour enfants, elle a aussi écrit des recettes de cuisine.

Elle a voulu "s'attaquer au problème de richesse de vocabulaire chez les élèves et avait édité des lexiques qui ont sans cesse été réédités", explique son fils, Pierre-François Lebrun. Elle a tenu une chronique hebdomadaire dans le journal La Croix au début des années 1980.

> Compilation Petit ours brun