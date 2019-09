iStock / Getty Images Plus

L'enfer est pavé de bonnes intentions. Exemple avec les manuels scolaires numériques. La Peep, une association de parents d'élèves, sonne l'alarme. En effet, deux régions ont déjà sauté le pas du numérique : le Grand Est et l'Île-de-France. Mais l'absence de concertation en amont, a compliqué la mise en place de ce nouveau type de livres scolaires. Les parents ne s'opposent pas aux manuels numériques, mais ils réclament un peu d'organisation.

"Ce type de décision, c'est de l'idéologie. Ça ne peut pas marcher comme ça, à coup de diktat. Et puis surtout, on magnifie le numérique en pensant que ça va résoudre tout", affirme Gérard Pommier, le président de la Peep, au micro de RTL.

L'association s'appuie sur les premières remontées de terrain. Hubert Salaün, le porte-parole de la PEEP, comprend l'engouement de certaines familles, "c'est vrai que ça résout le problème du poids des sacs", assure-t-il, tout en mettant en garde contre les défauts des manuels numériques : "il y a les élèves qui arrivent dans l'établissement avec une tablette qui est déchargée".

Un possible vecteur d'inégalités

Plus embêtant, les risque d'inégalités territoriales et sociales. Dans le Grand Est, le matériel est à la charge des parents. "On leur proposait soit une tablette, soit un petit ordinateur, soit un gros ordinateur, selon les revenus des personnes. Ça coûtait de l'argent, des coûts d'assurance", déplore Hubert Salaün. En Île-de-France, la région fournie les tablettes : "souvent il n'y a encore rien d'arrivé dans les établissements. Ce qui va compter aussi c'est beaucoup la formation des enseignants", poursuit le porte-parole de l'association.

Et puis il y a la question de la surexposition aux écrans. "Beaucoup de PDG des géants du numérique interdisent à leurs enfants l'usage de tablette à la maison. Ils savent les dangers", affirme Gérard Pommier.

La Peep veut maintenant créer un groupe de réflexion indépendant avec des sociologues, des pédagogues et des représentants des régions. Il ne s'agit pas de diaboliser les manuels numériques, mais d'en avoir un usage équilibré.