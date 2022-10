"Retour vers le futur" : de quoi souffre Michael J. Fox ?

Ce dimanche 9 octobre, les fans de la trilogie Retour vers le futur ont été servis. La Comic Con organisée à New York a été l'occasion de rassembler Michael J. Fox et Christopher Lloyd, les deux acteurs interprétants respectivement Marty McFly et Doc dans les célèbres films dont le premier volet est sorti en 1985.

Ce rendez-vous a aussi permis à Michael J. Fox d'évoquer la maladie dont il souffre depuis près de trente ans : Parkinson. Il l'avait rendue publique en 1998 alors qu'elle avait été diagnostiquée en 1991. C'est une maladie neuro-dégénérative qui se caractérise par la destruction d’une population spécifique de neurones : les neurones à dopamine de la substance noire du cerveau. Ces derniers sont tout particulièrement impliqués dans le contrôle des mouvements. Des traitements existent pour améliorer la vie des malades, mais aucun ne permet une guérison complète.

Devant le public rassemblé en nombre à New York, il a notamment expliqué avoir dit aux gens que sa maladie "était un cadeau" grâce à tout ce que cela lui a apporté : "Il ne s’agit pas de ce que j’ai, mais de ce que j’ai reçu" a-t-il conclu en remerciant chaleureusement ses fans : "Vous m’avez donné toute ma vie".

