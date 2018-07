Christophe Beaugrand : "Gilles Verdez m'a parfois blessé"

publié le 27/11/2017 à 16:20

Après 10 saisons à succès, Secret Story a fait sa rentrée sur TF1 et NT1 le 1er setpembre dernier pour une 11ème saison remplie de mystères. Pour cette nouvelle édition, la Voix a réservé une surprise de taille aux nouveaux candidats. La maison des secrets s'est transformée en Campus des secrets. Entre recherche d'indices, enquêtes et protection de leur secret, les habitants doivent faire preuve de patience, d'esprit d'analyse et de sens de déduction pour devenir les meilleurs enquêteurs et ainsi espérer remporter la victoire. Depuis 2 saisons maintenant, c'est Christophe Beaugrand qui est au commande de l'émission. Tous les jours lors du Débrief et le jeudi pendant le prime, l'animateur fait découvrir aux téléspectateurs le quotidien des candidats qu'ils vont suivre jusqu'à la finale qui aura lieu le 7 décembre prochain.



Christophe Beaugrand présente la 11e saison de "Secret Story" sur NT1

Christophe Beaugrand a souvent été la cible de critiques, notamment celles de Gilles Verdez dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Interrogé sur le sujet, l'animateur s'en amuse aujourd'hui et évoque un éventuel "désir refoulé" venant de son détracteur. Pourtant, au début, il confie que cela n'a pas été facile à gérer. Les critiques lui ont même fait de la peine. "Quand on fait ce métier et qu'on décide de s'exposer publiquement, évidemment, on sait qu'on va avoir des critiques. Mais quand ça devient quelque chose de l'ordre de l'acharnement [...] quand on vous dit que vous êtes le plus mauvais animateur de France [...] et cela quasiment tous les jours, je vous jure que c'est difficile", explique-t-il. Si Christophe Beaugrand tient le coup, c'est grâce aux retours positifs des personnes avec qui il travaille et celui du public. "Si une chaîne comme TF1 décide de me garder à l'antenne ce n'est pas pour faire du social. C'est qu'ils estime que j'ai suffisamment de qualité professionnelles pour animer et incarner une partie de la chaîne", rajoute-t-il.

Le présentateur de Secret Story n'a jamais cherché à s'expliquer avec Gilles Verdez. "On sait comment fonctionne cette machine, c'est une machine à buzz. Donc si jamais je me mets à critiquer Gilles Verdez, [...] je sais que je vais avoir droit à un taquet disant "vous avez vu, il a dit des horreurs sur... Vraiment c'est dégueulasse" donc je n'ai pas besoin de nourrir cette mécanique, je les laisse faire, chacun sa vie." Et de rajouter "Moi je préfère me concentrer sur mon boulot que sur celui des autres."

