Elon Musk et Grimes ont (astucieusement) changé le prénom de leur fils X Æ A-12

publié le 25/05/2020 à 15:58

Elon Musk et la chanteuse Grimes auraient pu opter pour Noah, Jacob, Ethan ou Daniel pour baptiser leur fils. Il s'agit là des prénoms masculins les plus fréquemment donnés en Californie en ce moment. Mais, naturellement, comme beaucoup de parents et de célébrités, ils ont opté pour un nom plus original.

Mais attention, la famille Musk est allé bien plus loin que le Blue Ivy de Beyoncé, North des Kardashian-West, Kal-El de Nicolas Cage ou Apple de Gwyneth Paltrow. Elon Musk et Grimes ont opté pour un vrai code en guise de prénom : X Æ A-12 Musk. Confronté à ce choix pour le moins singulier, l'état civil californien a rappelé à l'ordre le couple en leur expliquant qu'il devait uniquement utiliser les 26 caractères de l'alphabet anglais.

Sur le réseau social Instagram, Grimes a expliqué que le nouveau nom de leur enfant était "X Æ A-Xii". Une façon habile de transformer le 12 en chiffres arabes en trois lettres pour recréer ce nombre en chiffres romains. "Les chiffres romains sont plus jolis pour être honnête", a-t-elle déclaré.

"X" signifie la variable inconnue d'une équation, "Æ" serait un emprunt à la langue elfique créée par J.R.R. Tolkien pour symboliser "IA" pour Intelligence artificielle. Et enfin "A-12 = le précurseur du SR-17, notre avion préféré. Pas d'armes, pas de défenses, juste de la vitesse". Un A qui vient aussi rappeler la chanson préférée de la mère du petit X Æ A-Xii, Archangel. Bref, la famille Musk est manifestement très inspirée et tournée vers le symbolisme le plus total. Elon Musk a eu cinq autres enfants avant la naissance du petit X : les jumeaux Griffin et Xavier et des triplés Damian, Saxon et Kai.