publié le 28/09/2018 à 18:25

Aujourd'hui, vendredi 28 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui ne rougit pas à l’idée de préférer Verdi à Johnny : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui n’a pas besoin de boire ou de fumer pour être Stone : Philippe Manœuvre.

Une Grosse Tête qui écrit des dictionnaires mais qui n’est pas un spécialiste des noms propres : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête au physique d’athlète… qui ne s’est pas entraîné depuis longtemps : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête capable de nous dire qu’à vaincre sans persil on triomphe sans gloire : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui va souvent en Corée Du Nord d’ailleurs son film là-bas ne s’appelle pas Podium mais échafaud : Yann Moix.

Les Grosses Têtes du vendredi 28 septembre Crédit : Kervin Portelli

