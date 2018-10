Des Grosses Têtes 100% féminines

publié le 01/10/2018 à 18:19

Aujourd'hui, lundi 1er octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête dont la voix sensuelle est plus efficace que n’importe quel gouvernement pour redresser le pays : Marcella Iacub.

Une Grosse Tête qui a aussi une voix très sensuelle, mais exclusivement pour les sourds : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête, qui, si elle avait la bonne réponse à chaque fois qu'elle dit: "Oui, oui, j'ai trouvé" serait déjà en train de diriger le CNRS : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui aime être chouchouter mais qui a du mal à le dire : Isabelle Mergault.



Une Grosse Tête qui vit en Nouvelle-Aquitaine mais qui est loin d’être blonde : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête qui cartonne sur scène avec son spectacle "Fat and Furious" : Melha Bedia.



Les Grosses Têtes du lundi 1er octobre Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !