publié le 15/10/2018 à 20:34

En 2014, Catherine Laborde était diagnostiquée de la maladie de Parkinson. Quatre ans plus tard, l'ancienne présentatrice météo raconte dans un livre intitulé Trembler, aux éditions Plon, son combat contre la maladie.



"Je veux mettre la maladie à distance", confie l'ex-animatrice, figure de la météo sur TF1, qui explique sans détour son choix de rendre public son état de santé. "Je l'ai fait pour moi et pour tous ceux qui en sont victimes. La maladie de Parkinson touche plus de 150.000 personnes en France. Ils sont nombreux mais à la fois tout seuls", affirme-t-elle. Le but de la démarche de Catherine Laborde : "Donner une consistance à la maladie pour l'éloigner".

Cette maladie "est une guerre" pour elle. Les premiers symptômes sont apparus en 2010 et Catherine Laborde a fini par consulter en 2014 et c'est à ce moment qu'un neurologue lui a annoncé le diagnostic. "Il m'a dit que j'avais Parkinson tout à fait tranquillement", raconte-t-elle, tout en lui disant de n'en parler à personne, sauf à son mari.



"Et cela m'a rassuré, car si on ne nomme pas la maladie elle, n'existe pas tout à fait". Mais aujourd'hui elle a décidé d'en parler quand elle s'est rendue compte que "c'était visible".