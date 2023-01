"Solaire", "sanguine", "phénoménale", les adjectifs qu'utilise Sophie Davant pour décrire sa collègue et amie Caroline Margeridon, sont aussi ceux de ses 139k abonnés sur Instagram. L'antiquaire aime partager sur ses réseaux sociaux. Seulement ce 8 janvier, cette habitude ne lui a pas été bénéfique. S'apprêtant à monter dans sa voiture, deux hommes l'ont attrapé par derrière dans le but de lui voler ses bijoux et son sac. "J'ai une force, ou une inconscience, que ce soit physique ou mental, je gère très bien les traumatismes" confie-t-elle à Eric Dussart et Jade. C'est lorsque les policiers lui montrent la vidéo que l'amnésie traumatique disparaît : "c'est vrai que j'avais un œil au beurre noir et des bleus partout alors que je n'avais rien senti (...) C'est assez traumatisant de se voir quand même, et ce qui m'a fait un peu flipper c'est que j'entends d'abord "courir" puis "attrape là".