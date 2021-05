"Ca me blesse qu'on m'accuse d'être hautaine"

publié le 29/05/2021 à 12:30

Aujourd'hui, Sophie Davant était l'invitée d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Le 19 mai dernier, la présentatrice d'Affaire conclue a publié un nouvel ouvrage intitulé Tout ce qui nous lie - Confidence pour confidence aux éditions Albin Michel. A travers ce livre, elle raconte son incroyable histoire d'amour avec les téléspectateurs au cours de ses trente années de carrière sur le petit écran et revendique fièrement son statut d'animatrice populaire.

Pendant l'émission ce matin, Sophie Davant est revenue sur les critiques dont elle est parfois victime sur les réseaux sociaux et qui lui reprochent d'être trop hautaine avec les candidats de Affaire conclue. L'animatrice a aussi révélé sous quelle condition elle accepterait de voir Pierre-Jean Chalençon revenir dans l'émission. Elle a expliqué pourquoi elle aurait aimé reprendre les commandes de Télématin. Sophie Davant en a également dit plus sur son projet de fiction à la télé.

Parmi les autres sujets abordés, il était aussi question de sa grand popularité auprès des Français dont elle est fière malgré l'image négative que cela peut véhiculer selon elle. La présentatrice télé est aussi revenue sur l'arrêt de Toute une histoire. Elle a raconté l'un de ses plus grands moments de solitude au Téléthon. Enfin, elle a poussé la chansonnette en reprenant un titre d'Yves Montand... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous recommande Dirty John ! Cette nouvelle série débarque sur TF1 à partir du mardi 1er juin prochain. Il s'agit de l'adaptation d'une histoire vraie, celle de John Meehan, un escroc qui a harcelé et menacé de nombreuses femmes en Amérique entre les années 80 et 2010. Trois épisodes seront diffusés lors de cette soirée inaugurale. Plus d'information en vidéo !

Les infos télé de la semaine

Enfin chaque samedi, RTL et Germain Sastre vous emmènent également dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs !

Info ou intox ?

- Christophe Dechavanne à la présentation de A prendre ou à laisser sur C8...

- Bug dans la programmation de TF1 et France 2 : les films Bridget Jones diffusés simultanément sur les deux chaînes...

- L'épisode spécial "retrouvailles" de la série Friends bientôt sur TF1…



Plus d'informations en vidéo !