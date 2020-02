Caroline Flack : sa mère dévoile sa dernière lettre avant son suicide

publié le 20/02/2020 à 15:21

Le 15 février 2020, la télévision britannique apprenait sous le choc le décès de Caroline Flack. Animatrice de renom de la télé-réalité Love Island, elle s'est suicidée dans son appartement à 40 ans.

Le tabloïd britannique Daily Mail rapportait que ce geste tragique pouvait être lié à sa future comparution devant le tribunal pour des faits de violences domestiques sur son compagnon Lewis Burton. Quatre jours après sa mort, ses parents ont décidé de faire toute la lumière sur ce drame en publiant son dernier message, qu'elle comptait poster sur ses réseaux sociaux fin janvier 2020, avant de se rétracter sur les conseils de son avocat.

Caroline Flack expliquait qu'elle "assumait ce qui c'était passé cette nuit [le soir de la dispute avec son compagnon]", mais que c'était "un accident et non des violences domestiques". "Si je parle aujourd'hui, c'est parce que ma famille n'en peut plus. C'était un accident (...) . J'ai perdu mon travail. Ma maison. J'ai perdu la possibilité de m'exprimer. Et la vérité a été ôtée de mes mains et l'on s'en sert aujourd'hui comme d'un divertissement", écrit-elle dans le message, comme le confie sa mère au média Eastern Daily Press.