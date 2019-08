publié le 01/08/2019 à 13:43

Le samedi 6 juillet dernier, l'acteur californien Cameron Boyce s’éteignait dans son sommeil à l'âge de 20 ans. Presque quatre semaines après sa disparition, son autopsie confirme enfin la cause de sa mort.



Le jour de son décès, le porte-parole de la famille expliquait : "Il est mort dans son sommeil d'une syncope liée à un trouble médical qu'il soignait", sans plus de précisions. Il aura fallu attendre plus d'une vingtaine de jours pour avoir la certitude sur les causes du décès de Cameron Boyce. Les conclusions de l'autopsie révèlent "une mort soudaine et inattendue due à son épilepsie" affirme le cabinet de médecin légiste de Los Angeles ce jeudi 1er août.

En son hommage, Disney a annulé l'avant-première du film Descendants 3 le 22 juillet dernier. Cameron Boyce y incarnait Carlos, le fils de Cruella des 101 dalmatiens.

La famille de l'acteur a de son côté inauguré la Cameron Boyce Foundation, qui vise à donner aux "jeunes des moyens de création artistiques et créatifs comme alternatives à la violence et à la négativité."