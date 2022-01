Britney Spears déclare la guerre à sa sœur Jamie Lynn avant la sortie d'un livre

L'ambiance au sein de la famille Spears est toujours aussi électrique. Après l'âpre bataille judiciaire qui a opposé Britney à son père Jamie, ex-tuteur de la chanteuse, l'artiste de 39 ans se déchire cette fois-ci avec sa sœur Jamie Lynn. La raison de son courroux ? La parution, mardi 18 janvier 2022, de Things I Should Have Said, une autobiographie écrite par la benjamine de la fratrie.

Dans son ouvrage, Jamie Lynn, 30 ans, dépeint sa sœur comme une personne "paranoïaque et erratique", explique Le Figaro. Elle relate pour appuyer ses dires une anecdote glaçante : en 2004, une Britney Spears tout juste séparée de son mari Jason Alexander aurait saisi un "large" couteau de cuisine avant d'enfermer sa sœur à clef dans sa chambre. "Elle a posé le couteau sur la table de nuit en répétant qu'elle avait peur. Elle voulait que je dorme à ses côtés. Je savais que cette situation était problématique, mais je ne pouvais rien y faire", se souvient Jamie Lynn.

"Je ne t'ai jamais menacé avec un couteau"

Britney Spears n'a pas tardé à réagir à ces accusations. "Je ne t'ai jamais menacé avec un couteau, et je ne le ferai jamais !", a fulminé l'artiste le 14 janvier sur Twitter, exhortant sa sœur cesser de mentir dans l'unique but d'"alimenter les potins d'Hollywood".

La joute 2.0 s'est poursuivie avec une réponse diplomatique de Jamie Lynn. "Les échanges que nous avons eus en privé ne correspondent pas à ce que tu publies sur les réseaux sociaux", a-t-elle asséné, reconnaissant toutefois la situation compliquée dans laquelle se trouve actuellement Britney : "Je sais que tu traverses beaucoup de choses et je ne veux jamais minimiser cela."

Britney Spears a mis un point final à cette altercation numérique en mettant de l'eau dans son vin. L'interprète de Baby One More Time a fait part de son "amour inconditionnel" vis-à-vis de sa sœur, malgré ses propos blessants. L'avocat de la chanteuse s'est montré toutefois bien plus sévère. Dans une mise en demeure adressée à Jamie Lynn, Mathew S. Rosengart a prié la jeune femme de "s'abstenir de faire référence à Britney de manière désobligeante". Et de conclure : "Si vous ne le faites pas ou si vous la diffamez, Britney sera obligée d'envisager et de prendre toutes les mesures juridiques appropriées". Ambiance.