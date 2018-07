"Bon anniversaire monsieur Gerra" : l'imitateur fête ses 50 ans avec un show spécial

publié le 29/12/2017 à 20:01

Bon anniversaire monsieur Gerra : c'est ainsi que s'intitule l'émission diffusée en prime sur France 2, vendredi 29 décembre, à 21 heures, et entièrement dédiée à Laurent Gerra qui célèbre son cinquantième anniversaire.



Cette émission présentée par Michel Drucker depuis le Pavillon Baltard sera en présence de Michel Sardou, Eddy Mitchell, Nolwenn Leroy, Vincent Niclo, Isabelle Boulay, Benabar et Carla Bruni dans une scène désopilante où il joue Nicolas Sarkozy allongé sur le divan de Marc-Olivier Fogiel.

S'il l'incontournable imitateur de RTL souffle ses 50 bougies, c'est aussi 30 ans de carrière qu'il a derrière lui. Le temps passe, et avec succès. "Je suis content d'être là encore, je remercie le public d'avoir suivi, a-t-il souligné au micro de RTL. Tout a été émaillé de plein de belles rencontres. J'ai des nouvelles voix et puis il y en a que j'ai créé ici dans cette belle station. Dans le nouveau spectacle, j'en fais souvent douze. Dans le gouvernement il n'y a pas grand chose on ne les connaît pas trop, à part Gérard Collomb. Sur scène, je fais Stéphane Bern, Laurent Delahousse, Alain Finkelkraut..."