publié le 11/12/2017 à 09:27

Inconnue du grand public il y a encore quelques mois, une monnaie virtuelle vient de battre des records : il s'agit du bitcoin. Mademoiselle Jade annonce l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel pour nous en parler. "Je t'ai déjà dit de m'appeler MOF. On m'appelle MOF, c'est plus quick pour mes followers sur les réseaux sociaux et sur Tweeter !", la reprend vertement le journaliste, imité par Laurent Gerra. "Très bien, MOF. Je disais donc que le bitcoin a atteint les 10.000 euros. Vous pensez qu'il s'agit d'une bulle spéculative ?", lui demande-t-elle. "Hein ? Non mais je rêve ! La fille à RTL, elle me prend pour François Lenglet. Elle veut que je lui dise où placer son livret A. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le bitcoin, il a fait le buzz, le buzz, le mégabuzz !", réagit-il.



Quand son interlocutrice lui demande comment fonctionne le bitcoins, Marc-Olivier explique : "C'est hyper moderne. Si tu veux te faire un brunch dans un food-truck tu peux payer par SMS. Et même toi, avec ton téléphone à clapet, tu peux t'acheter des Kalachnikovs avec des bitcoins". Mademoiselle Jade lui fait tout de même remarquer que la Banque de France a tout de même souligné les risques spéculatifs de cette monnaie cryptographique.

"Hein ? Crypto-quoi ? Non mais la fille à RTL, elle se croit au mot le plus long. Et puis de toute façons, la Banque de France elle est pas LOL. C'est que des vieux tout ringards. Alors qu'avec les bitcoins, tout est moins cher", éructe Marc-Olivier Fogiel, toujours imité par l'humoriste. Mademoiselle Jade lui demande des précisions. "Hein ! La fille à RTL, elle est même pas au courant que le nouvel iPhone X, qui vaut 1.000 euros, en fait y coûte 0,1 bitcoin", précise-t-il, avant de chanter : "Tiens voilà bitcoin, coin, coin ! Tiens voilà bitcoin !"