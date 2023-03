Michel Houellebecq : la justice autorise la diffusion du film pornographique avec l'écrivain

La justice a tranché : on pourra voir Michel Houellebecq dans un film pornographique néerlandais : Kirac 27. L'écrivain français vient de perdre son procès aux Pays-Bas. Il voulait faire interdire le long métrage, parlant d'atteinte à son image. Sur la bande-annonce, on y voit Michel Houellebecq torse nu au lit avec une jolie demoiselle qui l'embrasse goulument.

Et on entend ce commentaire du réalisateur : "Il m'a écrit que son voyage de noces au Maroc avait été annulé. Sa femme avait passé un mois à réserver des prostituées à l'avance. Je lui ai dit que je connaissais plein de filles à Amsterdam qui coucheraient avec le célèbre écrivain par curiosité et que j'arrangerais l'hôtel pour lui si j'avais la permission de tout filmer".

C'est madame Houellebecq qui aurait eu l'idée, une sorte de porno de consolation. L'histoire est improbable, ça pourrait être du Houellebecq. Et d'ailleurs, le cinéaste brouille les pistes. "Il s'agit des frontières entre la réalité et la vie, comme il le fait dans ses livres. Qui est le vrai Michel Houellebecq ?", dit-il.

Le vrai Michel Houellebecq, lui, dit que c'est faux. Il affirme aussi qu'on lui avait promis l'anonymat et il explique : "Quand j'ai signé le contrat, j'étais fatigué et le vin nécessaire avait déjà été bu". La cuite et le trou noir n'ont pas convaincu les juges, et l'écrivain envisage de faire appel de la décision.

