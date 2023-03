Jade, Philippe Caverivière, Bertrand Chameroy et Eric Dussart

Les pires invités de Bertrand Chameroy et Philippe Caverivière

Les pires invités de Bertrand Chameroy et Philippe Caverivière

Les improbables d'Eva Kruyver avec Bertrand Chameroy et Philippe Caverivière !

Les improbables d'Eva Kruyver avec Bertrand Chameroy et Philippe Caverivière !

Le meilleur d'ORLT avec Bertrand Chameroy et Philippe Caveriviere !-

Le meilleur d'ORLT avec Bertrand Chameroy et Philippe Caveriviere !-

Chroniqueur chez TPMP, Bertrand Chameroy était surmédiatisé : "j'étais jeune, j'avais 23 ou 24 ans, je n'étais pas prêt à cette exposition. Exposition qui atteignait aussi mes proches" Vivant mal la notoriété et ne sentant plus à sa place dans l'émission de Cyril Hanouna, il décide de quitter les planches de D8 en mars 2016.

Ce retrait du circuit médiatique n'a pas été évident : "quand le temps passe et qu'on se rend compte que personne ne répond, que les gens s'en foutent de boire un café, y compris ceux qui ont travaillé avec vous dans le passé, ce n'est pas simple". Bertrand Chameroy passe alors du trop plein au plus assez. "J'avais l'impression d'être catalogué comme le chat noir, d'être celui "qui plombe les audiences".

Une période difficile qui est maintenant derrière lui. Aujourd'hui Bertrand Chameroy s'épanouit dans la matinale de RTL et dans " C à vous" l'émission d'Anne Elisabeth Lemoine qui est sa première fan, toujours prompte à rire à ses trouvailles : "c'est un rêve quand on est chroniqueur de travailler avec une animatrice qui soutient à ce point, sans se forcer !".

Une année de plus pour Philippe Caverivière dans 'Quelle Epoque' ?

Tout comme Bertrand Chameroy, Philippe Caverivière jongle entre RTL et une chaîne du service public. Aux côtés de Léa Salamé dans " Quelle époque" , il se