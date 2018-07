Alice Pol et Grégory Montel dans A La Bonne Heure

publié le 29/06/2017 à 10:19

Embrasse-moi ! est le premier film de la chanteuse et auteur Océanerosemarie, et le second long-métrage de Cyprien Vial, déjà primé pour Bébé tigre. Il est adapté de La Lesbienne invisible, le spectacle de la réalisatrice. Le film, en salles le 5 juillet, met notamment en scène Alice Pol dans le rôle principal et Grégory Montel de la série à succès Dix pour cent.

"Embrasse-moi !" de Océanrosemarie, avec Alice Pol et Grégory Montel

L'histoire : Océanerosemarie déborde de vie, d’amis et surtout d’ex-petites amies. Mais elle vient de rencontrer Cécile, la "cette-fois-c'est-vraiment-la-bonne" femme de sa vie ! Même si elle ne lui a pas vraiment demandé son avis... Il est temps pour Océanerosemarie de grandir un peu pour réussir à la conquérir. En sera-t-elle seulement capable ?

Découvrez la bande-annonce

> "Embrasse-moi !" Bande-annonce (2017)

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart , Oldelaf, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



Régis Mailhot en spectacle au Théâtre des 2 Ânes

